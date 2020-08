Oustaz Sarr qui a voulu apporter éclairages et rappels à l’égard de tout Moustarchid, informe que le guide religieux est bien portant. Concernant le Journal Les Echos, M. Sarr de soutenir que son info est fausse et que la rédaction est totalement en déphasage avec la loi qui doit s’appliquer aussi à elle.Il appelle également les talibés au calme et à la retenue.

Les 6 présumés arrêtés

Un groupe de cinq voire six personnes a saccagé ce lundi, les locaux du Journal Les Echos. Ce, suite à un article du journal faisant état de la contraction de la maladie à coronavirus par Serigne Moustapha Sy, responsable moral du Dahira Moustarchidine wal Moustarchidat.

