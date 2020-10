Serigne Moustapha Sy: “Serigne Babacar Sy Mansour a confisqué le califat en complicité avec Macky”

Serigne Babacar Sy (1885-1957) est un marabout et un khalifa tidjane du Sénégal qui fut khalifa général des tidjanes de 1922 à 1957.

Serigne Babacar Sy, ou Babacar de son vrai nom, est né à Saint-Louis au Sénégal en 1885. Il est le fils de la première femme de Seydi El Hadj Malick Sy, Sokhna Rokhaya N’Diaye.

Serigne Babacar Sy a cherché à répandre une moralité et une philosophie sénégalaise de l’islam.

Il reçut son enseignement coranique à Saint-Louis (Ndar en wolof), après avoir appris le Coran il apprit la charia.

Connu sous le nom de Mbaye Babacar, il est un khalife du cheikh de la tariqa tidjanya.

Il écrit beaucoup de poèmes sur le prophète, sur le cheikh et sur son père Seydil Hadji Malick Sy1.

Il succède à son père en 1922 et est le premier au Sénégal à avoir porté le titre de calife général de la confrérie musulmane Tijaniyya. Il est le père d’El Hadj Mansour Sy, de Cheikh Tidiane Sy al Maktoum et de Serigne Abdoul Aziz Sy al-Amin et de Serigne Pape Malick Sy. Quelques jours avant la disparition de son père, il est rappelé par lui alors qu’il séjournait à Rufisque et lui donna quelques conseils en compagnie de son ami Seydou Nourou Tall.

Il a été le premier à créer les dahiras (Dahiratoul Kiram), ces clubs religieux où se forment les adeptes de la religion, en 1932.

Il meurt à Tivaouane, le 25 mars 1957.