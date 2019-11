Khalifa Sall a rencontré Serigne Moustapha Sy à sa sortie de prison. Une rencontre qui s’est déroulée loin des indiscrétions. C’est le responsable moral des Moustarchines qui a donné l’information dans son allocution dans la nuit du Mawlid qu’il a célébré aux Champs de course de Tivaouane. « C’est Serigne Cheikh qui m’a annoncé la sortie de Khalifa Sall (…). Nous nous sommes rencontrés », a laissé entendre Serigne Moustapha Sy.

Lors de cette rencontre privée, Serigne Moustapha Sy dit avoir prodiguer des conseils à l’ancien maire de Dakar. Pour lui, « il y a des choses beaucoup plus importantes que la mairie de Dakar pour Khalifa Sall ». Le guide des Moustarchines dit aussi avoir conseillé à Khalifa Sall de prendre son courage à deux mains et de ne plus accepter de se rabaisser.