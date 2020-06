Dakar, 26 juin (APS) – Le porte-parole du Khalife général des Tidiane, Serigne Papa Malick Sy, rappelé à Dieu ce mercredi, était l’un des plus illustres porte-voix de la lutte contre la covid-19, de par son implication, a ainsi témoigné, le président du Comité de Suivi et de Mise en Œuvre des Opérations du « Force Covid-19 », le général de division (S2), François Ndiaye.

C’est une grande perte pour le Sénégal et pour la Ummah islamique. Serigne Papa Malick Sy, de par son implication dans la sensibilisation, était l’un des plus illustres porte-voix de la lutte contre la covid-19’’, dit-il dans un communiqué transmis à l’APS.

Selon lui, c’est avec beaucoup de tristesse que les membres du comité de suivi ont appris, en pleine séance de travail avec les ambassadeurs de l’Union europenne, le rappel à Dieu de Serigne Papa Malick Sy, porte-parole du Khalife général des Tidianes.

‘’Notre douleur est d’autant plus vive que l’illustre défunt est un père pour notre collègue, Serigne Mansour Sy Djamil, qui participait à sa première séance, en tant membre du comité de suivi, en remplacement de Habib Sy, démissionnaire’’, a fait savoir le général de division François Ndiaye.

Ainsi, au nom du Comité de Suivi et de Mise en Œuvre des Opérations du « Force Covid-19, il a présenté ‘’ses condoléances les plus attristées à leur collègue, au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, au président de la république Macky Sall et au peuple sénégalais’’.

APS

