La nouvelle classe politique n’a pas de chance, contrairement à ses devancières composées des Lamine Guèye, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Magatte Lô, Assane Seck, selon Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille Tidiane de Tivaouane.

Génération…

» Le Président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade et ceux de la nouvelle génération de politiciens sont tous motivés par leurs intérêts personnels. Ils ne pratiquent que le partenariat gagnant-gagnant, sans quoi, adieu la compagnie « , a déclaré Serigne Pape Malick Sy lors de la ziarra yowmal (lendemain) Achoura 2019.

Dévotion…

Poursuivant ses propos, Serigne Malick Sy soutient que les Sénégalais doivent beaucoup prier notre Seigneur à cause des dangers qui guettent le pays.

Paix…

» Les catastrophes nous guettent. Et, elles nous guettent dangereusement « , confie le guide religieux. Serigne Pape Malick Sy invite les jeunes à s’engager dans la voie de la connaissance et du savoir, avant de prier pour la paix et la stabilité au Sénégal.