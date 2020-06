La bande d’adolescents mis en cause dans une affaire de sextape diffusée sur les réseaux sociaux, fait face au procureur ce mardi après qu’ils ont été déférés vendredi dernier. En effet, appréhendés entre mercredi et jeudi par la brigade des mineurs de la sûreté urbaine de Dakar, ils sont âgés entre 14 et 19 ans et certains d’entre eux sont des lycéens, rappelle le quotidien national Le Soleil.

Les acteurs du sextape, accusés d’avoir loué des appartements pour des orgies sexuelles, sont poursuivis pour délits de collecte et diffusion d’images à caractère pornographique par le biais d’un système informatique, incitation à la débauche, détournement de mineures et conduite sans permis.

Aux gérants des appartements meublés, il est reproché les délits d’incitation à la débauche, non respect du règlement sur les sites hôteliers.

source seneweb

