Le jeune artiste Couper-décaler, Salvador Plaisir, et membre de l’écurie de Serge Beynaud (Star Factory Music), est au coeur d’une grosse polémique qui alimente la toile depuis dimanche 31 mai 2020.

>>> Lire aussi : Sénégal – Sextape à Mixta: Les Vidéo des mineures sénégalaises à la cité mixta qui buzz (+18ans)

Salvador Plaisir se filme en pleine séance de masturbation

L’artiste Salvador Plaisir est au coeur d’un gros scandale qui ébranle la toile depuis dimanche. En effet, une vidéo de 10 secondes dans laquelle le poulain de Serge Beynaud se filme, en pleine séance de masturbation, a été publiée sur la toile, suscitant ainsi de nombreux commentaires.

Même si l’on ignore encore comment cette vidéo s’est retrouvée sur les réseaux sociaux, force est de reconnaître que ce jeune artiste a reçu le soutien de certains internautes.

”Courage à toi Salvador. En toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients mais le plus important, c’est de toujours rester concentré sur ta musique”, a commenté un fan de l’artiste.

D’autres, encore plus incisifs, estiment que l’artiste est le principal responsable de la publication de cette vidéo sur la toile. Cela, à la recherche de buzz.

>>> Lire aussi : La sextape présumée d’ASAP Rocky a été divulguée en ligne(18+ photos)

”Hier c’était Tiesco le sultan qui présentait des filles nues sur la toile. Les gens se sont plaints mais malgré ça, il continue. Aujourd’hui c’est Salvador Plaisir. Et tout ça, rien que pour qu’on parle de vous. Quand Douk Saga créait le mouvement Couper décaler, il n’a jamais fait ce genre de choses. Vous êtes en train de conduire la jeunesse ivoirienne vers la dépravation des mœurs, vers la perversité. Mon souhait, c’est que toutes les chaînes de télévision et radios ne jouent même pas vos chansons. Et que les promoteurs de spectacles n’invitent plus ces artistes qui ont décidé de se tourner vers le sexe pour se faire un nom…”, a commenté un internaute très remonté.

”Buzz que tu cherchais depuis longtemps, tu l’as eu maintenant, et de la mauvaise des manières en plus. Vraiment pathétique”.

AfroPlanete

L’article Sextape en Côte d’Ivoire : Salvador Plaisir, proche de Serge Beynaud, dans un scandale sexuel (vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.