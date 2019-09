Invité ce dimanche sur iRadio, le ministre-conseiller en charge de la communication de la présidence de la République, Seydou Gueye, juge que les informations qui circulent sur les 2 milliards de Fcfa alloués au chef de l’opposition ne sont qu’inventions.

« C’est une pure invention. Jusqu’à plus amples informations et preuves du contraire, c’est une invention qui est sortie de la tête de son auteur. Je ne vois pas, au nom de quoi, on pourrait prendre les ressources de l’État et les affecter à une personne qui n’est pas élue », a-t-il précisé.