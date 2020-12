Seydou GUEYE pour la mise en place d’un dispositif de contrôle des réseaux sociaux

La fondation Friedrich Neumann a tenu hier, lundi 7 décembre 2020, un forum libéral sur la liberté de la presse, sous le thème « liberté de la presse et désinformation à l’ère du numérique : comment lutter contre des fake news ».

Présent à la manifestation, le ministre coordonnateur du pôle communication de la présidence de la République a montré la voie. Selon Seydou GUEYE, « pour lutter contre les fausses informations, il faut une régulation parce que ça porte atteinte à l’intégrité des gens, à leur honorabilité ». Pour le faire, indique-t-il, « il est nécessaire de mettre en place un dispositif législatif et réglementaire pour accompagner l’usage des réseaux sociaux ».

« Le droit relatif aux médias et aux technologies de l’information est un droit naissant. Il est vrai que l’esprit des lois, c’est toujours de procéder par autorisation, mais, en même temps, par interdiction. Et quand il y’a des égards qui ne sont pas tenus parla loi au franchissement des lignes jaunes, il est évident qu’il y’a un système de sanction », argue le porte-parole de l’APR et de la présidence.

Pour Seydou GUEYE, « c’est d’abord que les citoyens qui en sont les principaux usagers accèdent à une formation critique pour avoir leur propre opinion. Puisque l’axe d’intervention des medias sociaux, c’est d’avoir une action et un effet sur l’état de l’opinion ».