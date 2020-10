Seydou Gueye sur le remaniement : «Un changement très profond»

A l’heure actuelle, le gouvernement du Sénégal a été dissoute par le chef de l’Etat qui procède, actuellement, à un remaniement. Ministre Conseiller en communication de la présidence, Seydou Gueye explique, sur la télévision publique, l’exercice entamé par le chef de l’Etat.

Les changements : “C’est un changement très profond puisqu’il ne se limite pas à la dissolution du gouvernement. Il y a trois autres actes qui mettent fin aux fonctions du Président du Conseil économique et social et environnemental, (qui n’est pas membre du gouvernement) du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence et du ministre secrétaire général du gouvernement (qui ne sont, eux aussi, pas non plus membres du gouvernement.”

L’objectif : “Cela veut dire que c’est un changement profond. Et quand le président de la République procède à des décisions de cette sorte, la portée qu’il vise la plupart du temps, pour ne dis pas toujours, c’est de donner une nouvelle impulsion, un nouveau souffle.

C’est une volonté forte, un engagement à donner une nouvelle impulsion et un nouveau souffle. Et le contexte devrait le justifier très rapidement (…)”

Les délais : “Il est très difficile, dans le cas d’espère, de faire des anticipations rationnelles. Laissons-lui le temps et laissons le temps au temps. Ce qui importe c’est que les choses vont aller vite je crois, et il ne faut pas perdre patience, il n’y a pas péril en la demeure.”