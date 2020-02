Shannen Doherty [ˈʃænən ˈdoʊɚti] est une actrice et réalisatrice américaine, née le 12 avril 1971 à Memphis. Enfant star, elle se fait connaître par les rôles de Jenny Wilder dans la série culte La Petite Maison dans la prairie et celui de Kris Witherspoon dans le feuilleton télévisé dramatique Our House.

Apparue sur ABC News mardi, l’actrice de 48 ans a déclaré qu’elle souffrait désormais d’un cancer du sein de stade 4.

“Ça va sortir dans quelques jours ou une semaine que j’aurai l’étape 4”, a déclaré Doherty. “Alors mon cancer est revenu et c’est pourquoi je suis ici.”

La star de “Beverly Hills 90210” a annoncé en 2017 qu’elle était en rémission pour un cancer du sein initialement diagnostiqué en 2015.

Sur Instagram, Shannen Doherty a publié un dessin de Peanuts pour montrer sa determination face à la maladie. Sur ce dernier, Charlie Brown dit à Snoopy «nous ne vivons qu’une fois», ce à quoi le célèbre chien répond : «C’est faux. Nous mourrons une seule fois mais nous vivons tous les jours». Cette publication a été commentée, notamment par Tori Spelling, sa partenaire dans «Beverly Hills». «Je t’envoie beaucoup d’amour, de soutien et des ondes animales pour te faire sourire», a-t-elle écrit. Selma Blair, qui souffre elle d’une sclérose en plaques, a estimé que sa consoeur actrice «éclairait la voie» en parlant de sa maladie. «Tu es aimée», a-t-elle ajouté tandis que Kate Beckinsale a envoyé des coeurs à Shannen Doherty en guise de soutien.

C’est une nouvelle épreuve pour Shannen Doherty. L’actrice, connue pour son rôle dans Beverly Hills, a révélé ce mardi 4 février que le cancer du sein contre lequel elle s’était battue il y a cinq ans était revenu. Dans une interview accordée à l’émission Good Morning America, elle a expliqué qu’il en était déjà au stade 4. L’actrice de Charmed est au courant depuis une année de sa rechute mais n’avait pas souhaité rendre cela public auparavant. “Je ne suis pas sûre d’avoir vraiment tout saisi. C’est une pilule difficile à avaler”, a-t-elle confié en larmes à la télévision.