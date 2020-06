“C’est vraiment dur”

La nouvelle avait rapidement fait le tour des médias. Il y a quelques jours, TMZ a révélé que le producteur hollywoodien Steve Bing est décédé à l’âge de 55 ans après avoir chuté du 27e étage d’un immeuble de luxe du quartier Century City de Los Angeles. Le site américain a assuré que l’homme souffrait de dépression et qu’il pourrait bien s’agir d’un suicide. Contacté par l’AFP, l’entourage du producteur n’a pas été en mesure de confirmer cette hypothèse. En attendant d’en savoir plus sur les circonstances exactes de la mort de Steve Bing, une personne en particulier a du mal à se remettre de la nouvelle : Sharon Stone. L’actrice américaine est restée pendant de longues années avec le producteur puisqu’ils ont été en coupelles années 90 jusqu’à leur séparation en 2004.

La nouvelle de la mort de Steve Bing a donc été un véritable choc pour Sharon Stone. Ce jeudi 25 juin, l’actrice américaine s’est exprimée à Extra TV et a révélé qu’elle est toujours sous le choc : “C’est vraiment dur. J’ai eu du mal à faire son deuil. Il était une personne compliquée, qui je pense n’a pas toujours pris les bonnes décisions. C’en est une difficile. Une très difficile”. En plus de Sharon Stone, Steve Bing a été le compagnon de l’actrice Elizabeth Hurley qui a pris la parole sur la Toile : “Je suis dévastée que Steve ne soit plus avec nous. Nous étions très heureux ensemble et même s’il y a eu des périodes difficiles, l’essentiel, ce sont les souvenirs d’un homme gentil et adorable. Nous nous sommes de nouveau rapprochés au cours de l’année passée et avions parlé pour la dernière fois lors des 18 ans de notre fils. C’est une terrible nouvelle”.

Par Alexia Felix