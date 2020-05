Sheila sort son nouveau titre intitulé Septième continent. Un single bientôt dans le bac, annonçant également la sortie d’un album très attendu par ses fans puisque la chanteuse n’en a pas produit depuis 2012. Il faut dire que le décès de Ludovic Chancel, son fils, n’a pas vraiment dû donner envie à la chanteuse de se remettre dans le bain.

Une chose est sûre, ce nouveau morceau a énormément de signification pour cette défenseuse de l’écologie, « Je me sens très concernée par l’écologie, j’ai la chance d’avoir connu le monde d’avant, les mers sans pollution, gorgées de poissons. » a-t-elle confié à nos confrères de Télé 7 jours, avant de pousser son petit coup de gueule « Je ne donne pas de leçons mais les gens doivent se réveiller». Aujourd’hui, c’est surtout grâce à cette préparation d’album que Sheila retrouve peu à peu la joie de vivre.

Le 7 juillet 2017, son fils est décédé d’une overdose de cocaïne. Un drame douloureux pour Sheila, l’ayant profondément touchée. C’est donc ses compagnons de toujours, la musique et le chant qui l’ont aidé, à surmonter cette étape difficile durant ses trois dernières années, “Je m’éclate avec mon nouveau groupe H-Taag. Ils m’ont aidé à tenir debout en plein drame. Je suis contente de travailler sur un nouvel album, mais ce sont les galas qui occupent principalement ma vie ».

Car même si la relation mère-fils qu’avaient Sheila et Ludovic Chancel était plutôt compliquée, rien ne remplace cet amour et ce lien si précieux. C’est d’ailleurs ce que le jeune homme avait tenu à préciser lors des 70 ans de sa mère en 2015, après avoir confié dans son livre Fils de, le manque d’attention de Sheila envers lui, « Il est évident que pour moi le 16 août a été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout. Je lui souhaite la santé, l’amour, la paix et le meilleur pour l’avenir. Je suis très heureux pour elle de l’affection que toute la France lui touche pour ses 70 printemps et je terminerai juste par quelques mots : Je t’aime ». Désormais, c’est la chanteuse qui rend régulièrement hommage à son fils décédé.

