“Ludo est là…je le sens”

C’est un terrible drame qui a touché Sheila il y a bientôt trois ans maintenant. La chanteuse devait faire face à la mort de son fils, Ludovic Chancel. Âgé de 42 ans, il est décédé des suites d’une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Très discrète sur le sujet, elle ne s’est confiée que quelques fois sur la mort de son fils unique. En 2018, elle accordait une interview à Gala dans laquelle elle se désolait de l’absence du père de Ludovic durant cette épreuve : “Il a perdu son fils et il n’est même pas venu le voir à l’hôpital, n’a pas assisté à son enterrement. Jamais je n’ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément. Je pense que la plupart des problèmes de Ludo venaient de l’absence de son père”.

À seulement quelques jours de ce triste anniversaire, Sheila, qui a refait sa vie, se confie une nouvelle fois sur ce deuil. Dans les colonnes de VSD sorti ce jeudi 2 juillet, la chanteuse déclare : “Après un tel drame, soit on s’écroule, soit on reste debout. Ludo n’aurait pas aimé voir sa mère s’écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu’il est là derrière et qu’il me tient debout”. Elle a malgré tout trouvé la force pour essayer, tant bien que mal, de surmonter ce drame. ” Je vais faire court, là-dessus (…). À la base je suis une mère, et une mère qui perd son fils, ce n’est pas dans la normalité. Mais je crois à la réincarnation, et au moment où je vous parle, Ludo est là, près de moi, je le sens”.

Par J.F.