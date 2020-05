SHUKRAN, émission no6 – part2 où Sheikh Alassane Sène relate la bravoure et l’élégance du meilleur des hommes dans un contexte marqué par la virulence de ses ennemis et la perte de ses deux plus plus gros soutiens. Les hommes lui disent non, Makkah et Taïf le persécutent. Cette deuxième partie est fort interessante. Regardez …

