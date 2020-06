“j’ai pas les mots”

La mort de George Floyd ce lundi 25 mai a fait l’effet d’une bombe dans le monde entier. Depuis quelques années maintenant, de nombreux citoyens se battent contre les violences policières et plus particulièrement celles faites envers la communauté afro-américaine. Et ce tragique événement était celui de trop pour les Américains qui ont décidé de descendre dans les rues par milliers pour espérer enfin se faire entendre.Ces manifestations ont fait écho aux quatre coins du monde puisque des rassemblements ont eu lieu un peu partout. En France particulièrement puisque la mort de George Floyd rappelle tristement celle d’Adama Traoré, décédé suite à un placage ventral fait par un policier. Depuis lundi, anonymes et célébrités font part de leur ras-le-bol. Après Omar Sy , c’est la chanteuse Shy’m qui s’est confiée ce jeudi 4 juin sur le sujet avec beaucoup d’émotion.

Dans une publication, elle écrit : “J’ai pas les mots. C’est si étrange, douloureux et même avilissant de voir ce ‘Black lives Matter’ scandé de partout. Comme si cela devait être rappelé. En 2020, c’est encore plus absurde. ‘La vie des noirs compte’ Réveillez-moi…C’est la cruauté, l’ignorance ou la ‘déshumanité’ des cerveaux malades qu’il faudrait à tout prix pointer, soigner ou enfermer. Qu’éducation avant Que justice soit faite”. Shy’m, toujours aussi proche de Benoit Paire, déplore ensuite que cette cause soit encore un combat en 2020. “Je n’ai pas les mots autant que je n’ai pas la solution. Aujourd’hui, j’ai juste mal au vide de nous voir contraints de rappeler au monde que nos vies comptent”.

Par J.F.