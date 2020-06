Dans un entretien exclusif avec le Groupe Rewmi, le commissaire Boubacar Sadio prévient le chef de l’Etat au cas où il ambitionne de se représenter à la Présidentielle de 2024. « Je le pense parce qu’il a eu à déclarer de façon claire qu’il est à son second mandat. La Var est là pour prouver que le président Macky Sall qui a eu à déclarer aussi bien en français qu’en langue Wolof qu’il est à son second mandat. Quelques temps après, il vient dire que ce n’est ni oui ni non. Bon, il est libre de se représenter parce que je sais que si c’est avec ce conseil constitutionnel là, il n’y a pas de problème. Et si personnellement j’ai un conseil à lui donner ou une suggestion à faire, c’est qu’il n’essaie pas. Parce que ce serait se dédire. Ce n’est pas bon pour un président de se dédire de façon solennelle et de manière publique. Ce serait une honte et on laisse un mauvais héritage à sa postérité. S’il se représente, il connaîtra une grande humiliation jamais connu par un président de la République sortant », alerte-t-il.