Signature de 6 accords de coopération dans les domaines militaire de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme de l’éducation et le formation professionnelle, la modernisation des services publics, le financement de l’entrepreneuriat des jeunes et entre le croissant rouge et la haute autorité du Waqf.

Déjeuner officiel offert par son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Nahyan Prince héritier d’Abu Dhabi.

Les deux autorités se sont de la qualité de relations entre les deux pays, relations très fortes qui datent de 1993

Pour les EAU, le Sénégal reste un partenaire très important

Enfin le prince a vigoureusement salué l’action du Président Sall dans la recherche de solutions face à la crise dans le Sahel.

Les deux autorité sont convenues de consolider leurs relations bilatérales tout en leur donnant une nouvelle impulsion.

