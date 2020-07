Les députés Mamadou Diop Decroix, Mame Diarra Fam, Marie Sow Ndiaye, Mor Kane ou encore Abdou Aziz Diop sont depuis hier sur le terrain pour « s’intéresser » encore plus à la ressource halieutique au Sénégal et au bon approvisionnement de tous les sénégalais. En visite dans plusieurs usines à Sangalkam, Diamniadio et Yène, l’ancien ministre du commerce sous l’ère libérale a promis de « voir avec ses autres collègues à l’assemblée pour que les problèmes de la pêche soient résolus… »





