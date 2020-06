Le compteur à coronavirus de la région de Diourbel continue d’enregistrer de nouvelles contaminations. Au total, 13 cas confirmés sont recensés par la région médicale, pour ce mardi 30 juin 2020.

D’après le bulletin, trois des nouveaux malades ont été détectés dans le district de Touba. Il s’agit de deux cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et d’un cas issu de la transmission communautaire.

District ayant signalé le plus de patients ce jour, Diourbel a répertorié neuf cas contacts suivis par les autorités compétentes et d’un cas communautaire.

Par ailleurs, le document médical souligne que deux malades traités à domicile à Touba ont été déclarés guéris.

