Depuis 8 jours maintenant, la région de Diourbel n’a enregistré aucun nouveau cas positif au coronavirus. Au contraire, plusieurs patients infectés sont guéris. Saint-Louis a noté un nouveau cas, venu de Richard-Toll alors que la situation est relativement stable dans la région de Thiès (+2 cas) et à Ziguinchor (1 seul cas).

A vrai dire, c’est la percée du virus dans la région de Dakar qui inquiète les autorités. Plus précisément, sur l’axe Médina-Ouakam-Ngor, d’après les informations de Libération online. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le ministre de la Santé et de l’Action sociale sera en conclave à 17 heures, avec les maires de ces communes, pour adopter une stratégie. Qui plus, presque tous les nouveaux cas, notés ces derniers 6 jours, proviennent de ces zones.

avec Liberation Online