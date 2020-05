Après un mois de jeûne du ramadan et la fin de celui-ci, marquée par l’Aïd El-Fitr, certains musulmans poursuivront le jeûne avec les six jours de Chawal. Un rituel qui permet, selon le Prophète, de s’affranchir de ses péchés pour l’année. Zoom sur cette tradition.

Alors que la date du fin du ramadan sera très probablement fixée au dimanche 24 mai, avec la célébration de l’Aïd el-Fitr, de nombreux musulmans s’apprêtent à jeûner six jours de plus. Selon le Prophète en effet, « quiconque jeûne le mois de Ramadan et lui succède six jours du mois de Chawal s’affranchira de ses péchés comme le jour où il naquit du ventre de sa mère ». Les savants estiment que le Ramadan équivaut donc à jeûner pendant dix mois et les six jours suivants à deux mois. Autrement dit, jeûner pendant le mois de Ramadan et six jours supplémentaires pendant le mois de Chawal revient à jeûner toute l’année.



Cependant, si ce jeûne des six jours de Chawal est une Sunna Moustahabba (fortement conseillé), il n’est pas une obligation.

Le jeûne de Chawal pourrait débuter le 26 mai

Ceux-qui choisissent de le faire devraient, selon un hadith, recommencer à jeûner le deuxième jour après l’Aïd el-Fitr. En ce jour de fête d’ailleurs, le jeûne est quant à lui interdit. Le jeûne de Chawal pourrait donc commencer, cette année, dès le 26 mai. Une manière de ne pas repousser sans cesse ce jeûne des six jours que de nombreux pratiquants ne parviennent pas à pratiquer avant la fin du mois lunaire suivant le Ramadan. Dans la pratique, il est possible d’étaler ces six jours de jeûne à sa guise, un jour sur deux par exemple. Les personnes qui n’ont pu jeûner en continu durant le mois de Ramadan (pour cause de maladie ou de menstruation par exemple) devraient commencer par rattraper ces jours non-jeûnés avant d’entamer les six jours de jeûne de Chawal.

FranceSoir

