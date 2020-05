On pense toujours à tort, qu’il faut uniquement hydrater les lèvres quand il fait froid. Or, nous oublions que le soleil peut lui aussi assécher la peau du visage et donc des lèvres. Pour allier protection de la peau de lèvres et glamour (exit les baumes “gnangnan”), voici une petite sélection de baumes à lèvres estivaux qui nous font de l’œil.

Les baumes à lèvres de chez Lanolips

Les baumes Lanolips font partie des plus vendus chez Sephora. Et on comprend pourquoi ! En un seul passage, les lèvres sont réparées et sublimées. La marque est d’ailleurs de retour avec de nouvelles formules :

– Le lip Water Pastèque : un fluide hydratant frais et scintillant, idéal pour les lèvres assoiffées. Plus léger qu’un baume, il s’applique délicatement sur les lèvres pour un discret reflet irisé, pour des lèvres hydratées, repulpées et glamour. Une véritable dose d’hydratation et de fraîcheur pour les chaudes journées d’été !

Lip Watermelon – LANOLIPS – 14€ (en exclusivité chez Sephora)

– Le Lano 101 Ointment Multi-Balm Minty : le fameux baume original composé de l’ingrédient star, la Lanoline et avec une touche d’huile de menthe poivrée et de vitamine E ! Ce dernier né de la collection “fruities” apporte une parfaite hydratation aux lèvres.

Lano 101 Ointment Multi-Balm Minty – LANOLIPS – 14€ (en exclusivité chez Sephora)

Le diamond Balm signé Huda Beauty

Un baume à lèvres apaisant… au packaging des plus glamours ! Ce soin est né pour hydrater qui puisse hydrater les lèvres au quotidien tout en leur donnant un éclat renversant.

Au menu : trois teintes Negligee, Dirty Thoughts et Seductress.

Baume à lèvres Diamond Balm – HUDA BEAUTY – 22€ (en exclusivité chez Sephora)

Les baumes à lèvres fruités de chez YVES ROCHER

Le plaisir des senteurs Plaisirs Nature sur vos lèvres ! Les experts de la marque ont sélectionné et associé des végétaux bienfaisants à des cires végétales et du beurre de karité nourrissant. Les lèvres sont sublimées, nourries et légèrement teintées avec ces baumes colorés.

Baumes à lèvres, disponibles en 6 “saveurs” – YVES ROCHER – 3,20€

Les baumes naturels et vegan de chez KNEIPP

Un soin intensif entièrement dédié aux lèvres, lové dans un tube tendance et éco-responsable en liège. Au menu : 4 sticks aux formules différentes, ayant toutes une mission hydratante et nourrissante

Lip Lip Hourra – KNEIPP -4,99€ le stick

L’huile hydratante pour les lèvres à la noix de coco de chez Marcs Jacobs Beauty

Enrichie en cinq dérivés de noix de coco et en Vitamine E, cette huile à lèvres sensorielle répare et hydrate pour des lèvres douces et pulpeuses. Sa texture douce et légère enrobe les lèvres sans aucun effet collant. Transparente, cette huile s’utilise seule pour une bouche repulpée et en base hydratante avant l’application d’un rouge à lèvres. On peut aussi la superposer à son rouge à lèvres pour un effet brillance miroir.

Huile hydratante pour lèvres à la noix de coco – MARC JACOBS BEAUTY – 28€ (en exclusivité chez Sephora)

Elisabeth Sall

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Skincare : comment bien hydrater ses lèvres durant les beaux jours est apparu en premier sur Snap221.info.