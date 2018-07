GALSEN221 – C’est encore et toujours la “foire aux accidents” sur la route de la Foire. Et pour cause, un nouvel accident s’est produit hier entre un taxi et un car “Ndiaga Ndiaye” qui, sans freins, a réduit en bouilli la voiture jaune et noire. Fort heureusement, aucun blessé n’a été noté.

