04 Photos – Prolongement VDN : accident entre un camion et un taxi

GALSEN221 – C’est sur la Voie de Dégagement Nord (VDN) prolongée, en allant vers Cambérène, que les faits se sont déroulés ce jeudi 16 août, vers les coups de 19 heures. Un taxi est venu s’empiler sur un camion qui était garé sur le bord de la route. Selon un témoin : « le taximan se disputait avec sa cliente et n’a pas vu le camion stationné devant lui. Il a filé droit vers le camion et le choc s’est produit. Les tessons de verre du pare-brise ont blessé et le chauffeur et sa cliente ». Une nouvelle preuve du danger présent sur nos routes.