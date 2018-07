11 Photos – Pénurie d’eau : Marième Faye Sall à la rescousse de son frère à Saint-Louis

GALSEN221 – Mansour Faye, ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, traverse actuellement une période difficile avec la pénurie d’eau qui touche le Sénégal depuis quelques semaines. Pour le soutenir, sa sœur, qui n’est autre que la Première dame Marième Faye Sall, s’est rendue dans son fief à Saint-Louis. Très appréciée des Sénégalais, cette dernière a participé à plusieurs événements et effectué plusieurs dons pour apporter son soutien aux populations, mais aussi à son frère et à son président de mari qui se dirige vers l’élection présidentielle de 2019.

