GALSEN221 – Un terrible accident de la route a eu lieu sur la route de Khombole. Au total, ce sont cinq (5) personnes, dont trois (3) femmes, qui ont rendu l’âme. Comme on peut le voir sur ces images, grande a été la violence du choc entre le bus et le camion. Les deux véhicules ayant fini en compote. Les jours, semaines et mois passent alors que les routes du pays continuent de faire toujours autant de victimes.