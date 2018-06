5 juin 2017 – 5 juin 2018: il y a un an s’en allait Cheikh Thioté

GALSEN221 – Il y a exactement un an que nous a quitté l’ancien international ivoirien Cheikh Thioté suite à un arrêt cardiaque survenu à l’entraînement.

“Champion d’Afrique 2015 en Guinée équatoriale, Cheick Tioté comptait 37 sélections et un but avec la Côte d’Ivoire. Il a aussi joué deux phases finales de Coupe du Monde (2010 et 2014).

Remarqué dans un tournoi de rue à Abidjan, formé au Centre BIBO de Treichville, Tioté avait quitté la Côte d’Ivoire pour l’Europe à l’âge de 19 ans”, comme le rappelle Starafrica.

