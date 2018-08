6 août 1968 – 6 août 2018 : Serigne Fallou Mbacké, déjà 50 longues années

C’est aujourd’hui l’anniversaire du décès de Serigne Fallou Mbacké, le bien aimé des mourides, l’homme multidimensionnel, qui a des homonymes de partout au Sénégal. Il est né le jour anniversaire de l’ascension du Prophète Mouhammed (Psl), 27 juin 1888, à Darou Salam et mort le 6 août 1968 à Touba.

Serigne Fallou, fils de Soxna Awa Boussou et de Cheikh Ahmadou Bamba est un grand érudit. Il a écrit plusieurs exemplaires du coran pour son père et il a aussi été un grand sage qui éduquait les fidèles sans les vexer parce qu’il le faisait avec humour et avec un bon wolof, plusieurs de ses paroles sont encore utilisés comme des adages.

C’est lui qui a succédé, son grand frère Serigne Mohamadou Moustapha Macké suite à son rappel à Dieu le 13 juillet 1945. C’est ainsi, qu’il devient le 2e Khalife de la confrérie mouride.

Il était aussi très généreux, bien qu’il ait été le khalife général des mourides avec plusieurs milliards qui passaient par ses mains et la construction de la grande mosquée de Touba dont il a poursuivi et achevé.

A son rappel à Dieu, il n’a laissé comme héritage en argent à ses enfants que 800.000 Fcfa. Son fils aîné est Serigne Modou Bousso Dieng. Il a hérité de son père le surnom de » Na ame mou am, doufi am dou am 1. En effet, Fallou était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu’il formulait, comme s’il donnait des ordres aux éléments. Il entretenait des relations très affectives avec les individus. Son mausolée est l’un des plus visités à la grande mosquée de Touba.

Sous le Ndigueul de son père et guide, Serigne Fallou a fondé plusieurs villages : Ndindy en 1913, Bogorel en 1914, Mbepp en 1930, Merina Bobo en 1932, Khayane en 1938, Touba Merina en 1948, Aliyeu en 1950, Nayroul Marame en 1952, Touba Sarang en 1961 et Touba Bogo en 1962.

Il a fondé le célèbre marché « Ocass » (homonyme de la légendaire foire des arabes au moyen-âge appelée » ‘occaz » dont parle le célèbre historien perse Tabari) qui est un lieu attractif et économique de la ville sainte de Touba. Son fils Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a été le sixième calife, successeur de son illustre grand-père Cheikh Ahmadou Bamba (Serigne Touba).

Avec Wikipédia