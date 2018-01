Aliou Cissé et son histoire si marquante avec « la bonne dame »

GALSEN221 – Aliou Cissé a décidé de partager avec les personnes qui le suivent sur sa page Facebook un moment fort en émotion. Il s’agit de sa rencontre avec une femme qui l’a considérablement marqué.

« Je me souviendrai longtemps de cette bonne dame ! Elle me disait combien elle était passionnée pour ce que je fais pour le Sénégal. Combien elle est heureuse de se voir à mes côtés. Moi cet humble mortel. J’en suis ému. Et touché par ses larmes de joie. Ce sont des moments qui me donnent la force de me surpasser. Merci pour cette marque de sympathie qui me touche profondément », renseigne le sélectionneur des Lions.

Et le « Lion » en chef d’ajouter : « Nous avons une chose en commun, l’amour de notre Sénégal et la passion du travail. En me parlant je voyais dans ses yeux et dans son langage corporel combien elle parlait avec le cœur ! »

Galsen221.com