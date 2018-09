Arabie Saoudite : un étudiant sénégalais provoque l’admiration de l’Arabie

Le « dernier des incendies », Akhirul Harâ’iq, est le titre de l’ode poétique qui a valu au brillant étudiant sénégalais en quatrième année, le prestigieux prix de la poésie de l’Université Islamique de Médine.

La presse saoudienne se le dispute et les interviews se multiplient dans lesquelles, il rappelle que ce prix « entre en droite ligne de l’excellence sénégalaise dans les études arabes ».

Dans le sillage de Bachir Dièye qui a tellement remporté successivement le prix de poésie à l’Université islamique de Médine au point qu’on lui demandait de ne plus concourir, le jeune Ndiogou Gningue vient, ainsi, d’offrir un éclatant succès au Sénégal dans le Royaume. Il trône aujourd’hui à la Une du journal de la capitale saoudienne, Riyad, « Thaqâfiyyatul Yawm » avec des titres rendant hommage au Sénégal, à sa tradition d’érudition en arabe et à la créativité du jeune poète.

Cet enfant de Yeumbeul (en banlieue dakaroise) qui a comme nom de plume Abu Abderrahmane As-Suyûti, en référence à l’éminent linguiste et savant du XVe siècle, s’appelle en réalité Ndiogou Gningue, un jeune sénégalais suivi de près par les intellectuels arabisants, notamment au sein du Club de la poésie arabe dirigé par le talentueux journaliste Fadel Guèye, fondateur du Magazine Sahwa.

Limametti