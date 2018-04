Baba Maal veut ouvrir sa télé, Macky dit niet

Comme Youssou Ndour, le lead-vocal du « Dandé Lénol », Baba Maal, veut avoir sa télévision. Il aurait même déjà acquis le matériel. Toutefois, les autorités lui ont refusé la licence. Ce qui a fait sortir de ses gonds, Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l’Observatoire de la Musique et des Arts (Omart).

« L’auteur de la musique du film Black Panther est déjà bien prêt avant l’heure et chaque jour des professionnels venus de l’Angleterre et du Canada apportent au quotidien leur savoir-faire et leurs contributions matérielles et innovations techniques à ce grand projet continental bien en avance sur le Sénégal de Macky Sall. En réalité, le Président Macky Sall est en train d’écrire les pages les plus noires de son régime, sous l’impulsion des ennemis du peuple. Baaba Maal est le peuple et la voix de ce peuple même (…) Cette télévision n’appartient guère à Baaba Maal, mais plutôt à un peuple vainqueur (…) Cette télévision triomphera au grand jour à l’image des grandes conquêtes obtenues par Cheikhou Oumar Foutyou Tall Taara face à la pénétration coloniale », note Abdoulaye Mamadou Guissé.

iGfm