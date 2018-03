Bountou Pikine : un car « Ndiaga Ndiaye » ôte la vie à un vendeur et envoie un autre dans un état critique

GALSEN221 – Les jours se suivent et se ressemblent sur les routes sénégalaises où les accidents mortels sont de plus en plus fréquents. Le dernier en date s’est produit ce mercredi à Bountou Pikine. Un car « Ndiaga Ndiaye » a quitté la route pour finir sa course sur les vendeurs qui occupaient la chaussée.

Malheureusement, le choc ne sera pas sans conséquence. Un vendeur rendra l’âme sur le coup alors qu’un autre est, aux dernières nouvelles, dans un état critique.

Dans cette zone, le problème est double. En effet, alors qu’une défection au niveau de l’appareil est évoquée pour justifier la perte de contrôle du car « Ndiaga Ndiaye » à l’origine du drame, les voix sont nombreuses à se lever pour dénoncer l’occupation de la chaussée par les vendeurs qui obligent même les piétons à marcher sur la route.

