Calebasse de l’Excellence : Reverse Studio a décidé de dédier son prix à Papis Gelongal

GALSEN221 – C’est un geste louable qu’à réaliser l’équipe de Reverse Studio après avoir reçu samedi dernier un prix spécial (Meilleur Réalisateur) de la prestigieuse cérémonie des Calebasses de l’excellence.

Et pour cause, alors que le jour de la cérémonie coïncidait avec la disparition de Papis Gelongal dont on connait le travail acharné dans le milieu de l’audiovisuel, la structure a décidé de dédier son prix au défunt. Un acte d’une grande noblesse que nous applaudissons de nos dix mains.

Galsen221.com