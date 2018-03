Casamance : Paul Bassène accuse l’armée gambienne et indique la position de Salif Sadio

Paul Aloukasséne Basséne affirme qu’il y a une présence l’armée gambienne en Casamance. Selon l’ancien lieutenant de Salif Sadio, les militaires occupent la zone située entre Giborro la frontière gambienne et Séléby au Sénégal.

En 2010, les militaires gambiens avaient occupé le village de Touba tranquille vers Kafountine. “Aujourd’hui, le même cas de figure se reproduit, impunément entre Giborro la frontière gambienne et Seleby au Sénégal. Entre les deux postes se trouvent, une bande de près de 5 km qui appartient au Sénégal. Des officiels gambiens du nouveau pouvoir y ont érigé des vergers et aucune autorité militaire ou administrative ne pipe mot”, déclare-t-il dans un entretien accordé à DakarTimes.

Il ajoute que : “nous avons saisi les autorités pour leur demander de mettre fin à cette spoliation sinon nous prendrons les armes contre toute personne occupant illégalement nos terres”.

“Comment un Etat peut laisser des citoyens d’un autre Etat occupé une partie du territoire national”, s’interroge l’ex-homme fort de Salif Sadio.

Trafic de bois, Salif Sadio …

Concernant le trafic du bois, le membre du Mfdc déclare qu’il faut demander à l’administration et à l’armée que sont devenus les chargements de troncs d’arbres de plus de cent camions que le Général François Ndiaye avait amené de la Gambie au moment de la chute de Yaya Jammeh. Ces troncs étaient déposés à Diouloulou et tout le monde était témoin. Mais Bizarrement, une bonne partie a disparu. Où sont passés ces milliers de troncs ?

Selon Paul Basséne, Salif Sadio serait en Gambie, chouchouté par le nouveau régime en place. Mais une fois chose est sûre : il n’est pas en Casamance et encore moins dans son village natal, Birkamanding.

Par ailleurs, il soutient que le Mfdc n’est pas mêlé à l’attaque de Bofa-Bayotte.

Avec Dakarmatin