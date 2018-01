Décès Serigne Sidy Mokhtar : le “diaxal” généreux de Ahmed Khalifa Niasse

C’est connu: dans la parole comme dans l’acte, Ahmed Khalifa Niasse ne fait pas dans la demie-mesure. Ce marabout doublé d’un homme d’affaires peut faire montre d’un excès y compris dans la générosité lorsque les circonstances l’exigent. Et surtout lorsque Cheikh Ahmadou Bamba, qu’il vénère et dont il ne cesse de louer les qualités, est en cause.

Au lendemain du rappel à Dieu du khalife général des mourides, Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, une source proche du nouveau khalife a confié à Yerimpost qu’Ahmed Khalifa Niasse a fait sensation par l’ampleur de son « diakhal ». Il a donné 10 taureaux à 800 000 fcfa pièce et une enveloppe garnie au nouveau khalife des mourides. Ayant été informé du contenu du pli, Yerimpost a choisi de le taire par pudeur.

*Diakhal désigne, en wolof, un présent que l’on donne à quelqu’un qui a perdu un être cher. C’est l’expression d’un soutien dans l’épreuve, d’une solidarité.

