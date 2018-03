Dernière minute: opération de sauvetage réussie pour la chaloupe de Gorée

GALSEN221 – Nous vous annoncions il y a quelques heures que la chaloupe de Gorée était à la dérive et que les secours s’activaient afin de reprendre son contrôle et de le mener à bon port. Selon Seneplus qui a livré l’information, l’opération de sauvage a été couronnée de succès. “Selon nos dernières informations, l’opération de sauvetage de la chaloupe a réussi et la chaloupe est en train d’être remorquée vers le port de Dakar”, apprend-on. Tout est donc finalement rentré dans l’ordre.

Galsen221.com