GALSEN221 – Après la journée d’hier qui a vu 50 personnes s’en sortir avec des blessures, étudiants et forces de l’ordre n’ont pas soldé leurs comptes. Les affrontements ont donc repris de plus belle ce vendredi, informe la Rfm. Pour rappel, les étudiants réclament le paiement de leurs arriérés de bourses et les subventions pour leurs mémoires.

