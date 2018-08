GALSEN221 – Les populations des Parcelles Assainies, plus précisément les Unités 17 et 12, sont privés d’électricité depuis deux (2) jours. Une situation insoutenable qui a poussé les tailleurs, soudeurs ou autres gérants de points de transfert d’argent à sortir dans la rue pour manifester leur colère. Ainsi, c’est devant les locaux de la Senelec des Parcelles Assainies qu’ils se sont rendus pour se faire entendre et faire passer leur message.