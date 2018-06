Disparition de Fallou Sène : les étudiants exigent l’emprisonnement de l’auteur

C’est ce vendredi que les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) édifieront l’opinion sur la reconduite ou non de leur mot d’ordre de grève illimitée décrété au lendemain de la mort de leur camarade Fallou Sène. 15 jours après, et suite à une rencontre avec le chef de l’État, suivie d’une seconde, avortée, les pensionnaires du campus de Sanar ne décolèrent toujours pas et insistent sur les exigences qu’ils ont formulées à l’endroit des autorités de l’État. Réclamant “justice pour Fallou Sène”, ils ont exigé l’emprisonnement du gendarme “qui a assassiné Fallou Sène”.

Sur les ondes de Sud Fm ce midi, ils continuent de réclamer justice ainsi que les départs des ministres de l’Enseignement supérieur, de l’intérieur et de l’Economie.

Une déclaration des étudiants est attendue dans l’après-midi à l’université de Saint-Louis.

Seneweb.com