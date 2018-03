Disparition de Lobatt Fall : sa famille se confie sur sa maladie et l’histoire de la cité qui porte son nom

Dans le coma depuis mercredi dernier, l’AS dans le domaine du transport routier au Sénégal, Lobatt Fall a tiré sa référence ce matin à l’hôpital principal de Dakar au 3eme jour de son hospitalisation. À Pikine Khourounar, près de la cité qui porte son nom, Lobatt Fall, c’est la tristesse et la consternation. La famille, en pleurs, n’a pas manqué de témoigner, difficilement, sur l’homme qu’était leur père.

La dernière sortie de Lobatt Fall dans les médias remonte à 2016. Ancien transporteur, ancien député socialiste avec 2 mandats, Lobatt Fall, l’ancien milliardaire est décédé à l’âge de 89 ans.

Originaire de Thioubalel, un village de l’arrondissement de Cascas dans le département de Podor, Lobatt Fall, selon sa fille aînée Awdy Fall, est tombé malade le mercredi dernier. « Nous l’avons amené d’urgence à l’hôpital principal aux environs de 2 heures du matin. Notre père Lobatt Fall avait un problème de cœur. Il était dans le coma et cela a duré 3 jours avant que les médecins nous annoncent son décès ce matin au moment où on s’y attendait le moins ».

Un coup dur pour Awdy qui, le regard vide, fixait haut ses yeux, comme si elle se remémorait des souvenirs avec son père. « Il y a 2 mois de cela, notre père était parti en France pour une opération. Par la suite, il avait un médecin à l’hôpital principal qui suivait l’évolution de sa maladie. Tout allait bien mais n’empêche que sa santé était fragile. Il était un homme extraordinaire qui aimait faire le bien tout le temps. Si tu rentrais autrefois dans la maison tu ne pouvais pas distinguer ses enfants de ceux qui ne le sont pas. Tellement son amour pour sa famille et pour les autres était incommensurable », témoigne Awdy, le cœur meurtri.

« Il sera très difficile d’être comme mon père ou de faire comme lui vu tout ce qu’il a eu à réaliser. C’est un homme exceptionnel qui ne connaissait que le travail. Pour l’instant, je suis étudiant, je n’ai pas encore terminé mes études mais je compte bien poursuivre ses œuvres », explique Mamadou Diop Fall, le benjamin de la famille de Lobatt Fall.

En face de la technopole, une cité porte son nom, Lobatt Fall. Kawry Fall, une de ses filles retrace l’historique de la cité Lobatt Fall.

« La cité Lobatt Fall, c’est mon père qui avait acheté les terrains et avait construit les maisons pour vente et location. D’aucuns habitaient et payaient par tranche jusqu’à atteindre les 10 millions FCFA et mon père leur rendait la maison. Par contre, il y a des habitants qui n’ont versé que 2 millions FCFA et mon père n’est jamais allé leur demander le reste de l’argent. Il n’a jamais attendu rien de personne. Nous sommes pourtant une grande famille mais notre père n’a jamais accepté que ses enfants ou quelqu’un d’autre donne la dépense quotidienne à sa place. C’était quelqu’un de très généreux », affirme Kawry, les yeux rougis par les pleurs.

L’As dans le domaine du transport est parti laissant derrière lui trois femmes et une grande famille. Son corps sera transporté ce soir à son village natal de Thioubalel. Un village de l’arrondissement de Cascas dans le département de Podor. Reste maintenant la préservation de ses belles œuvres pour la postérité.

Avec Senenews