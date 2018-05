Disparition de Papis Gelongal : Duggy Tee lance un cri du cœur sur la gestion de l’autoroute à péage

GALSEN221 – La disparition de Papis Gelongal, mort lors d’un accident de voiture sur l’autoroute à péage, continue de faire réagir ses collègues artistes. Cette fois, c’est au tour de Duggy Tee de se prononcer à travers un Post sur son compte Facebook. Il en profite pour lancer un cri du cœur sur la gestion de l’autoroute à péage. La rédaction de Galen221 vous propose de lire in extenso la publication en question.

« Assez c’est assez. Pourquoi acceptons-nous d’être traités comme des moins que rien sous le regard docile des responsables sénégalais qui sont payés pour protéger notre peuple et défendre nos intérêts ?

Ce n’est pas la première fois que nous déplorons la mort d’un usager sur ce tronçon de tous les dangers à cause de ce maudit manque d’éclairage. Non mais vous savez combien d’argent se fait cette structure par jour ? Comment avec autant de fric ces vampires ne daignent-ils pas nous assurer un minimum de dispositifs sécuritaires ? C’est à la limite très bête de mettre sa clientèle en danger car à ce rythme on préfère encore notre vieille et chère route nationale. On a beau être pressés on ne l’est pas assez pour mourir.

Je m’en fous que ce SENAC soit français, sénégalais ou quoi que ce soit mais il devrait avoir honte de s’enrichir sur les autres qui eux voient leurs vies gâchées ».

