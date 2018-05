Double Less apporte des éclaircissements de taille : « moi, Balla Gaye 2 et Sa Thiès »

Double Less remet les choses à l’endroit. Le père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès indique n’avoir jamais renié ses enfants, Balla Gaye 2 et Sa Thiès. L’ancienne gloire de la lutte pense que si certains lutteurs disent cela, c’est seulement dans le but d’ébranler et d’énerver Balla Gaye 2.

“Les gens doivent savoir raison garder. Je n’ai jamais renié mes enfants que sont Balla Gaye 2 et Sa Thiès. Dire qu’ils n’ont pas ma bénédiction, c’est irresponsable. Une défaite, quand elle arrive, il faut l’expliquer par des arguments techniques, sportifs … Mes enfants ont ma bénédiction. Maintenant, la lutte, reste la lutte, il y aura toujours un vainqueur et un perdant”, a dit Double Less dans les colonnes de l’Observateur.

