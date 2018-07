États-Unis : Anna Delvey, l’usurpatrice qui a berné la haute classe new-yorkaise

GALSEN221 – Elle s’appelle Anna Sorokin et, pendant un an et demi, elle a réussi à se mettre dans la poche le gratin de New-York. Entre restaurants, hôtels ou autres banques, elle a vécu de crédits aux côtés de la haute société jusqu’à ce que son vrai visage soit découvert.

Surnommée Anna Delvey, l’arnaqueuse de 27 ans a su jouer de son apparence pour le moins trompeuse pour s’ouvrir les portes de la haute société new-yorkaise. Le tout, pour une arnaque avoisinant les 275.000 dollars.

“En 2016, Anna Delvey, débarque à New York. Elle a 25 ans, le portefeuille vide mais une folle envie de se faire un nom dans la haute société. Rapidement, grâce à son incroyable culot et à quelques bonnes relations, elle intègre tous les hauts-lieux de la Grosse Pomme”, écrivent nos confrères de BFMTV.

Selon la même source : “pour certains, elle est la fille d’un diplomate, pour d’autres, celle d’un magnat du pétrole ou d’un antiquaire plein aux as. Sur son compte Instagram, qui rassemble plus de 50.000 abonnés, elle étale sa vie glamour, ses cocktails, ses voyages et pose avec ses amis, souvent des célébrités du monde de la mode. Mais derrière cette jeune femme grande, aux cheveux longs et au visage rond se cache en réalité une fille d’immigrés russes en Allemagne, relate Paris Match. Son père est chauffeur routier, puis gérant d’une entreprise de transport qui fait faillite en 2013. Une enfance bien loin des paillettes”.

Pour expliquer la facilité avec laquelle elle a réussi à berner tout ce beau monde pourtant si regardant, Anna “Delvey” dira que c’était un jeu d’enfant. S’en sortir libre ne l’aura pas été.

