Face aux menaces du Grand Orient : la coalition « Non à la franc-maçonnerie » contre-attaque

Suite au communiqué du Grand Orient de France qui a tancé vertement la coalition « non à la franc- maçonnerie », les amis de Mactar Guéye ont porté la réplique. Mieux, la coalition déclare persona non grata les membres du Grand Orient informe les Echos repris par Dakarflash à travers ces lignes.

En réponse au communiqué du Grand Orient de France, les associations religieuses ont répliqué à la hauteur de l’attaque. S’adressant directement au franc-maçon, Mame Mactar Guéye et compagnie attaquent : « nous sommes sur le pied –de –guerre et déterminés à défendre notre pays contre les propagandes athéistes et libertines de votre secte, décrire, à tort, par des thuriféraires comme puissante et secrète. Et notre combat ne fera que commencer », a annoncé Mactar Guéye.

« A travers son communiqué incendiaire, autoritaire et paternaliste, le Grand Orient de France nous rappelle de triste mémoire cette France coloniale, parasitaire, omniprésente, refusant systématiquement aux peuples du continent noir leur droit légitime à l’autodétermination, car consciente que sans l’Afrique, elle n’aura pas d’histoire, en ce 21 e siècle naissant », a pesté Mactar Guéye

