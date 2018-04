Fête de l’indépendance : traditionnelle retraite aux flambeaux à Saint-Louis

GALSEN221 – La retraite aux flambeaux est une tradition dans les différentes régions du Sénégal à la veille de la fête de l’indépendance. Hier, mardi, Saint-Louis n’a pas dérogé à la règle.

Alioune Aïdara Niane, gouverneur de la région, a souligné « le rôle important que joue les forces de défense et de sécurité » et « l’élan de symbiose et de générosité » entraîné par la retraite aux flambeaux, informent nos confrères de Ndarinfos.

Toujours selon lui, cela marque « le concept Armée-Nation a tout son sens aujourd’hui, devant la mobilisation de ces jeunes qui ont accompagné les troupes. C’est un plaisir renouvelé et un sentiment de fierté ».

