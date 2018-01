Franc-maçonnerie : Ahmed Khalifa Niasse annonce la sortie d’un document

(Dakar) Suite au refus du King Fahd Palace d’accueillir la réunion des franc-maçons dans quelques jours, au grand bonheur des organisations religieuses, Dakarmidi a reçu hier en début de soirée, un communiqué en provenance du palais Ahmadiyana, où le guide religieux annonce très prochainement la sortie d’un document qu’il a rédigé sur l’histoire de la franc-maçonnerie dans le monde et l’exception sénégalaise. Depuis quelques jours, l’organisation d’un tel rassemblement ne cesse de prendre de l’ampleur, et laisse apparaître une colère noire de certaines associations islamiques, qui sont sur le pieds de guerre.

Ahmed Khalifa Niass en homme multiculturel et multidimensionnel partagera avec les lecteurs, sous peu, des informations qui montreront la vraie face des franc-maçons et le rôle que ses derniers jouent dans cet univers. Alors les pensées libres d’éminentes personnalités du monde musulman seront mises en exergue, tels que Al Afghani, Cheikh Al Azhar Mohamed Abdouh, Said Qutb, auteur du plus grand commentaire du Coran (20 tomes), le Prince Abdel Kader, pour ne citer que ceux-là. Sa contribution est d’ores et déjà très attendue par tous, reste maintenant à savoir si elle plaidera en faveur des contestataires qui disent niet à la tenue de cette importante rencontre maçonne à Dakar ou du côté des libres-penseurs.

Igfm