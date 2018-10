N’allez pas trop vite en besogne pour croire que le lead vocal du Super Etoile va quitter sa douillette résidence Dakaroise pour aller s’installer à Touba. Que nenni!

Dakarposte a appris de ses perspicaces radars que le non moins patron du groupe Futurs Médias « a décidé de construire dans les plus brefs délais un siège digne de son standing dans la capitale du Mouridisme ».

Le terrain a été acquis et d’ailleurs la maquette de ce siège de Futurs Médias a été présenté ce mardi 23 octobre 2018 au porte-parole du Khalif Général des mourides, lequel a, en effet, reçu la délégation du groupe de presse Futur Média pour un ziarra portant sur les préparatifs du Grand Magal.

Et vous savez quoi? Dans la délégation dépêchée à Touba, nos radars ont formellement identifié le fils de « You », Birane Ndour, Ndiaga Ndour, Bouba Ndour, Daouda Diouf entre autres employés et cadres de Futurs Médias. Ils ont laissé entendre que leur patron, en tant que talibé mouride, renouvelle son allégeance à Touba et que rien ne sera ménagé en termes de couverture médiatique, pour la réussite du Grand Magal de Touba.