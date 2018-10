Le suspense est mort plus tôt que prévu. Du moins si l’on s’en réfère à El Hadji Assane Guèye, nouvellement nommé directeur de la Radio futurs médias (Rfm). Dans un entretien exclusif à paraître sur Seneweb, le successeur d’Alassane Samba Diop a confirmé le départ de Dj Boubs du Groupe futurs médias (Gfm). Implicitement. Peut-être sans le vouloir.

Questionné sur la stratégie qu’il compte mettre en place pour combler les départs en cascade enregistrés dans le groupe de Youssou Ndour, Assane Guèye lâche : « Ce ne sera pas facile. Je ne vais pas faire dans la langue de bois et dire : ‘ku dem baxna’. Non ! Quand on perd des journalistes comme Mamoudou, Alassane Samba Diop, Migui Maram Ndiaye, Adama Anouchka Bâ, le technicien Saliou Dème, Boubacar Diallo, qui est une icône dans ce qu’il fait, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de problème. »

Boubacar Diallo alias Dj Boubs est donc dans le lot des partants. Récemment, face à la persistance de la rumeur de l’imminence de son départ de Gfm, l’animateur a donné rendez-vous « dans les prochains jours » pour éclairer l’opinion.

Visiblement, Assane Guèye a tué le suspense avant l’heure.

Seneweb