Gueule Tapée : une fille de 16 ans simule son kidnapping

Si la jeune A. T. mettrait à profit son imagination fertile à l’école, elle serait créditée d’un brillant cursus scolaire. L’élève de l’école Anne Marie Javouhey, qui a eu une moyenne de 10 en composition, ne voulait pas de représailles de la part de sa mère. Naturellement, elle savait à quoi s’attendre une fois à la maison. Prise de peur, elle décide de ne pas rejoindre son domicile à la Gueule Tapée et choisit de se rendre chez son oncle B S établi à Zac Mbao, selon L’Observateur repris par Senegal7 à travers ces lignes.

Pour s’y rendre, la demoiselle qui se pavanait à proximité de l‘hôpital Abass Ndao, hèle un véhicule de type 4×4 et fait de l’auto-stop. Elle embarque ainsi à bord dudit véhicule. Une fois à Zac Mbao, elle constate que la voiture avait dépassé le domicile de son oncle B. S. Elle demande alors à descendre et à rebrousser chemin. Mais, une fois chez son oncle, elle enfile son boubou d’actrice et simule un enlèvement.

